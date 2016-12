Amri vroeg neef om naar Duitsland te komen

De politie heeft in Tunesië drie personen opgepakt die gelinkt worden aan de aanslagen van afgelopen maandag op een kerstmarkt in Berlijn. De dader, Anis Amri, is al doodgeschoten door de politie in Milaan. Een van de drie gearresteerden is zijn neef.

De drie mannen zijn tussen 18 en 27 jaar oud. Volgens de Tunesische minister van Binnenlandse Zaken maken ze deel uit van een terroristische organisatie. Vrijdag werden ze opgepakt in de provincie Kairouan. Dat is de streek waar de dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri, geboren was. De drie zijn dan ook gelinkt aan Amri, zegt het ministerie.

De 24-jarige Anis Amri reed maandagavond met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Er vielen twaalf doden en meer dan 50 mensen raakten gewond.

Neef gerekruteerd

Een van de opgepakte personen is de neef van Amri. Hij zou volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken bekend hebben dat de drie mannen via een versleutelde berichtenapp contact hadden met Amri. Dat melden Duitse media. Zo zou Amri zijn neef gevraagd hebben om trouw te zweren aan Islamitische Staat.

De neef zou ook bekend hebben dat zijn oom hem geld had gestuurd. Daarmee moest de jongeman zijn reis naar Duitsland betalen om daar bij een jihadistische groep genaamd het Abu Al-Walaa Battalion aan te sluiten. Amri vertelde zijn neef dat hij een van de leiders van die groep was. Abu Al-Walaa is een alias van de radicale prediker Ahmad Abdelazziz A. die in november van dit jaar werd gearresteerd;