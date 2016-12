Terreurdreiging blijft hoog na dood Amri: 'Nu zoeken naar medeplichtigen'

Anis Amri (24), de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, werd vanochtend doodgeschoten door de politie in een voorstad van Milaan. 'Maar het onderzoek gaat voort', benadrukte de Duitse federale procureur. Minister van Binnenlandse Zaken De Maizière waarschuwde dat de autoriteiten waakzaam blijven.

Amri werd vanochtend rond 3.30 uur tegengehouden door de politie bij een routinecontrole op het Primo Maggio-plein in Sesto San Giovanni, een voorstad van Milaan. Toen de twee agenten hem naar zijn papieren vroegen zijn, haalde Amri een wapen uit zijn rugzak en vuurde op hen. Daarbij zou hij 'Allah Akbar' (God is groot, red.) geroepen hebben. Politieman Cristian Movio (36) werd daarbij geraakt in de schouder. Zijn collega Luca Scatà (29) - nog maar 9 maanden in dienst - schoot Amri dood.

Aanpassingen aan uitzettingsbeleid

De Duitse federale procureur bevestigde ondertussen dat Amri de man is die werd doodgeschoten in Milaan. De Tunesiër werd geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. Die vingerafdrukken werden ook in de vrachtwagen gevonden die gebruikt werd bij de aanslag op de kerstmarkt maandag in Berlijn. Daarbij vielen twaalf doden en tientallen gewonden.

'We blijven ons onderzoek voortzetten, ook al is de verdachte nu overleden', verklaarde procureur Peter Frank. 'Het is erg belangrijk om te achterhalen of hij deel uitmaakte van een netwerk met handlangers en medeplichtigen en of vertrouwelingen de gezochte persoon hielpen met het voorbereiden en uitvoeren van de aanval en met zijn ontsnapping.'

'Het einde van de klopjacht verandert spijtig genoeg niets aan het terreurniveau in Duitsland. Dat blijft hoog en de autoriteiten blijven waakzaam', waarschuwde minister van Binnenlandse Zaken Thomas De Maizière dan weer. De Maizière heeft naar eigen zeggen al voorstellen gedaan om het uitzettingsbeleid aan te passen. Hij zal met minister van Justitie Heiko Maas bekijken wat er na de aanslag nog moet veranderen.

Trein vanuit Frankrijk

'Het gaat zonder enige twijfel om Anis Amri', verklaarde ook de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Minniti eerder op een persconferentie. 'Ik bedank de agenten die hem tegengehouden hebben, daardoor krijgen de Italianen al een vrolijk kerstfeest. Italië mag trots zijn op haar veiligheidsdiensten. De gewonde agent is aan de beterhand, ik ga hem persoonlijk bezoeken om hem te omhelzen.'

'We hadden geen informatie dat Amri in Milaan kon zijn', verklaarde de plaatselijke politiechef. 'Onze manschappen hadden geen idee wie ze controleerden, anders waren ze veel voorzichtiger geweest.'

In de rugzak van Amri vond de Italiaanse politie een Frans treinticket. Hij zou vanaf Chambéry, in de Savoie, naar Turijn gereisd zijn. Daar nam Amri een trein uit Milaan, waar hij vannacht rond 1 uur aankwam. Volgens de Italiaanse speurders was Amri van plan om naar Zuid-Italië te gaan.

Amri eerder al in Italië

Dat is niet zo vreemd. Amri verbleef in 2011 al in Zuid-Italië, waar hij samen met duizenden andere migranten arriveerde per boot. Ze verbleven een tijdje op het eiland Lampedusa. In totaal spendeerde Amri drieënhalf jaar in zes verschillende gevangenissen, onder meer voor brandstichting in een asielcentrum.

Amri werd dinsdag, de dag na de aanslag, nog gefilmd door bewakingscamera's aan een moskee in Berlijn. De moskee, die vermoedelijk meer wordt bezocht door islamistische extremisten, werd gisteravond door de politie bestormd.

Bekijk hieronder ruwe beelden vanop de plaats van schietpartij: