In de Duitse stad Duisburg zijn twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden een aanslag te hebben gepland tegen een winkelcentrum in Oberhausen, in het noordwesten van het land. Dat meldt de politie vrijdagochtend.

De twee verdachten zijn broers van 28 en 31 jaar, geboren in Kosovo.

'We onderzoeken momenteel hoe ver de voorbereidingen al waren gevorderd, en of er andere betrokkenen waren', aldus de politie, die donderdagavond extra agenten had ingezet in het winkelcentrum Centro en op de nabijgelegen kerstmarkt.

Centro is een van de grootste winkelcentra in Duitsland, en wordt zeker tijdens de eindejaarsperiode zeer druk bezocht.

Het nieuws van de arrestaties komt er op het moment dat de politie een klopjacht houdt naar de Tunesische verdachte van de aanslag van maandag op een kerstmarkt in de hoofdstad Berlijn. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven.