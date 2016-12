Kim Huybrechts vlot naar tweede ronde op PDC WK darts

Kim Huybrechts (PDC-13) heeft zich donderdag in het Alexandra Palace van Londen vlot voor de tweede ronde van het PDC wereldkampioenschap darts geplaatst. De 31-jarige Antwerpenaar nam met 3-0 de maat van de Engelsman James Wilson (PDC-36). De setstanden waren 3-2, 3-1 en 3-0.

Huybrechts liet een gemiddelde van 97,98 punten per drie darts optekenen en was bij 64,29 procent van zijn uitworpen succesvol. Daar kon Wilson met 94,69 gemiddeld en 25 procent niet aan tippen.

In de zestiende finales (best of 7) neemt Huybrechts het op tegen de jonge Duitser Max Hopp (PDC-38). Die schakelde de Nederlander Vincent van der Voort (PDC-22) met 3-1 uit. Huybrechts gaf Hopp drie keer eerder partij. In 2015 versloeg hij de 20-jarige Duitser in de derde ronde van het UK Open met 9-7 en in de tweede ronde van het ET7 met 6-0, maar tussendoor moest hij in de eerste ronde van het PC2 een 6-3 nederlaag slikken.

In 2012 leverde Huybrechts met een kwartfinale zijn beste prestatie af op een WK. Vorig jaar ging hij er in de eerste ronde uit.

“Ik ben heel blij dat ik voorbij de eerste ronde ben”, reageerde Huybrechts na zijn zege tegen Wilson. “Wilson is geen geschenk in de eerste ronde. Ik ga vooral de lat niet te hoog leggen en wedstrijd na wedstrijd spelen en er het beste van proberen te maken. Nu vertrek ik terug naar huis en ga ik Kerstmis vieren met de familie. Vorig seizoen viel dat allemaal een beetje tegen na dat verlies in de eerste ronde.” .