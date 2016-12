Roeselare met 3-0 de boot in in Champions League volleybal

Roeselare heeft donderdag ook zijn tweede wedstrijd in de Champions League volleybal verloren. Het Italiaanse Perugia bleek met 3-0 te sterk voor de Belgische kampioen. De setstanden waren 25-22, 25-21 en 25-23.

In de andere wedstrijd in groep E versloeg het Russische Belgorod, dat op de eerste speeldag met 2-3 kwam winnen in Roeselare, het Turkse Ankara met 3-0. Perugia gaat met 6 punten aan de leiding, voor Belgorod (5), Roeselare (1) en Ankara (0). De top twee en de beste drie derdes gaan door naar de play-offs. Eén van hen plaatst zich als organiserende club rechtstreeks voor de Final Four.