Studie CM: ‘Oud maakt minder gelukkig’

Een tachtiger gebruikt bijna drie keer zo vaak antidepressiva als een dertiger. Bij vrouwen boven de tachtig loopt het gebruik van antidepressiva zelfs op tot meer dan 20 procent. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit. “Het idee van de gelukkige oude dag gaat voor heel wat senioren niet op”, concludeert CM-voorzitter Luc Van Gorp.

De fysieke gezondheid is niet altijd meer wat ze geweest is en het geheugen laat soms steken vallen, maar ouderen zijn gelukkiger dan jongeren. Althans, dat denken veel mensen. Ook studies wezen op een stabilisatie of zelfs verbetering van het welzijn op oudere leeftijd. “Tegenwoordig worden daar meer en meer vraagtekens bij geplaatst. Een Britse studie toonde enkele jaren geleden aan dat symptomen van depressie continu toenemen naarmate we ouder worden. De CM-studiedienst bekeek de situatie in België en komt tot dezelfde vaststelling”, meldt de mutualiteit donderdag.

Van alle tachtigers in ons land zijn er 17 procent die antidepressiva gebruiken. Bij dertigers is dat 6 procent. De stijgende trend - hoe ouder, hoe vaker antidepressiva - doet zich bij vrouwen en bij mannen voor. Bij vrouwen is het gebruik echter dubbel zo hoog als bij mannen. 21 procent van de vrouwen tussen 80 en 90 jaar oud gebruiken antidepressiva. Bij de mannen van die leeftijd is dat 11 procent, aldus CM-cijfers uit 2014 die geëxtrapoleerd werden naar de volledige Belgische bevolking.

De cijfers slaan alleen op antidepressiva die uitsluitend voor een depressie voorgeschreven worden. Antidepressiva die ook gebruikt worden voor pijnbestrijding of als slaapmedicatie zijn buiten beschouwing gelaten.

“De cijfers zijn zonder meer verontrustend”, zegt Luc Van Gorp. “We hadden niet verwacht dat factoren die samengaan met ouder worden, zoals fysieke aftakeling, ziekte, eenzaamheid en het naderen van de dood, zo’n grote invloed hebben op de levenskwaliteit en het welzijn van ouderen.” Door de vergrijzing zal het probleem de komende jaren alleen maar toenemen.

De CM pleit ervoor om gezondheid niet alleen als een fysiek gegeven te beschouwen. “Als ouderen zich eenzaam voelen, dan heeft dat ook invloed op gezondheid. Door een gebrek aan sociale cohesie raken ouderen in onze samenleving te vaak geïsoleerd. En eenzaamheid los je niet op met een pilletje. Veel beter dan antidepressiva voorschrijven, is het om tijd te maken voor ouderen, om er te zijn, te koesteren en lief te hebben.”