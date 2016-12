Forensische bewijzen uit de vrachtwagen die op een kerstmarkt in Berlijn inreed, suggereren dat de Tunesische verdachte Anis Amri achter het stuur zat. Dat heeft het federaal parket van Duitsland gezegd.

Het federaal parket meldt dat er op verschillende plaatsen in Noordrijn-Westfalen en Berlijn huiszoekingen zijn uitgevoerd. 'We geloven dat Anis Amri eerder op al die plaatsen was', zei woordvoerster Frauke Koehler. 'Op basis van een tip is ook een bus in Heilbronn doorzocht. Er zijn geen arrestaties verricht.'

Volgens WDR verrichtte de politie 'vier arrestaties' bij een raid in Dortmund, maar dat is dus niet bevestigd.

De Duitse bondspolitie heeft intussen de controles aan de grensovergangen met België en Nederland in de deelstaat Noordrijn-Westfalen opgevoerd. Ook aan de Duits-Franse grens wordt strenger gecontroleerd.

Vrachtwagen pas dinsdag doorzocht

Anis Amri (24) wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de aanslag maandagavond op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Op de vrachtwagen zijn vingerafdrukken van de verdachte gevonden. Die bewijzen maken het heel waarschijnlijk dat Anis Amri effectief de dader is, zei minister van Binnenlandse Thomas de Maizière.

De Berlijnse politie heeft gemeld dat de binnenkant van de vrachtwagen waarmee Amri zijn aanslag pleegde, pas op dinsdag doorzocht werd. Daarbij werd een portefeuille met identiteitspapieren gevonden.

Waarom vond de doorzoeking niet op maandagavond al plaats? Volgens de politie omdat zij daarvoor gebruik maakten van speciaal daartoe opgeleide speurhonden, die op de plaats delict zelf niet konden worden ingezet. De vrachtwagen werd daarom eerst naar een loods van de politie verplaatst.

Hondenpatrouilles

De politie heeft deze ochtend ook een asielcentrum in Emmerich doorzocht, ook in deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Anis Amri een tijdlang verbleven zou hebben. De actie, waarbij een honderdtal politieagenten betrokken waren, duurde ongeveer een uur lang. Over de precieze aanleiding is voorlopig niets bekend.

Lees verder onder de kaart

De zoektocht naar Amri strekt zich intussen zelfs uit tot in Denemarken. De politie heeft een haven en veerboot doorzocht in het noorden van het land, na een tip dat Amri daar was gezien. De actie leverde geen resultaat op.

'Onze beoordeling deze ochtend is dat niets suggereert dat hij in Grenaa is of is geweest', zei politiewoordvoerder Klaus Arboe Rasmussen aan de pers. De politie schoot in actie op basis van informatie die woensdag was binnengelopen. De ordediensten schakelden een helikopter en hondenpatrouilles in. Rasmussen zei wel dat de politiepatrouilles in het gebied zullen blijven, terwijl de Europese zoektocht naar de Tunesiër Anis Amri voortduurt.

Tunesische familie ondervraagd

De Tunesische overheid laat weten dat de familie van Amri daar woensdag ondervraagd werd door de plaatselijke antiterrorisme-eenheid. Er werd volgens de Tunesiërs ook een cel opgedoekt die banden zou hebben met 'terroristen' in Algerije en Libië. Die zou echter geen banden hebben met Amri.