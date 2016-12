Lena Dunham: ‘Nog geen abortus gehad, maar wou dat het wel zo was’

Lena Dunham heeft zich uitgebreid verontschuldigd voor ‘de wansmakelijke grap’ die ze in haar podcast maakte over abortus. ‘Ik zou zoiets nooit opzettelijk minimaliseren’, aldus de Girls-actrice, die ook een donatie zal doen aan een abortusfonds.

In de laatste episode van haar podcast ‘Women of the Hour’ vertelde Lena Dunham over een project waaraan ze meewerkte en waarin vrouwen verhalen delen over abortus. ‘Ik heb nog steeds geen abortus ondergaan, maar ik wou dat het wel zo was’, besloot de actrice haar verhaal.

Veel mensen namen aanstoot aan de woorden van Dunham. ‘Mijn laatste podcast-aflevering moest een verhaal vertellen over gezinsplanning in de Verenigde Staten, met uitleg over de vele redenen waarom vrouwen al dan niet kiezen voor kinderen en wat autonomie over je lichaam echt betekent’, legde de actrice uit op Instagram. ‘Ik hoop echt dat een wansmakelijke grap van mij het werk van alle vrouwen die deelnamen, niet teniet zal doen.

‘Ik zou de emotionele en fysieke moeilijkheden bij het stopzetten van een zwangerschap nooit bewust minimaliseren’, besloot Dunham. De actrice beloofde ook een storting te doen voor het goede doel. ‘Je weet toch hoe je in sommige huishoudens geld in een potje moet steken als je vloekt? Als je in dat van mij je pro-abortus-boodschap slecht overbrengt, moet je een stevige donatie overmaken aan een abortusfonds.’