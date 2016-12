Ikea waarschuwt tieners: ‘Stop met in onze winkels te overnachten’

Meubelgigant Ikea heeft in thuisland Zweden een opvallende oproep gedaan aan alle tieners. Ikea vreest een nieuwe trend en waarschuwt de jongeren: ‘Overnacht niet in onze winkels’.

Voor veel jongeren (en misschien zelfs volwassenen) is het een stiekeme droom: overnachten in een van de vestigingen van het Zweedse meubelbedrijf Ikea.

Verschillende tieners zijn daar het laatste jaar al in geslaagd. Na een reeks voorvallen vreest de Zweedse afdeling van Ikea dat er een nieuwe trend ontstaan is onder jongeren. De meubelgigant laat na een incident dit weekend weten dat het hoopt dat dit fenomeen snel stopt.

Veertienjarige meisjes

‘Zaterdagochtend voor de winkel openging, vonden twee medewerkers van de vestiging in Jönköping twee veertienjarige meisjes’, laat woordvoerder Jakob Holmström weten aan de Zweedse krant The Local. De meisjes werden naar de security gebracht, en die contacteerde de politie. Gelukkig voor de meisjes besliste Ikea om geen klacht in te dienen. ‘We hebben een goed gesprek gehad met de ouders, en die apprecieerden onze manier van aanpak.’

Het incident met de twee jonge meisjes is voor Ikea Zweden de figuurlijke druppel. ‘We hebben het laatste half jaar verschillende gelijkaardige situaties meegemaakt. We hopen dat er nu echt een einde komt aan de overnachtingen van tieners in onze winkels.’

Belgische voorgangers

Ook in België werd al in een filiaal van Ikea overnacht. Twee Vlaamse jongens, Bram en Florian, (oftewel Bakuna Fatata) plaatsten afgelopen zomer een filmpje op Youtube waarin duidelijk werd dat ze in de Gentse Ikea de nacht hadden doorgebracht.

Vlak voor sluitingstijd verscholen Bram en Florian zich in een kast in de showroom. Toen de laatste klanten vertrokken waren en de lichten werden gedoofd, kwamen ze tevoorschijn. Het filmpje werd ondertussen meer dan 1,7 miljoen keer bekeken.