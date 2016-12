Candice Swanepoel: ‘Geen schaamte als ik topless poseer, wel als ik borstvoeding geef’

Candice Swanepoel (28) heeft op Instagram een emotionele boodschap geplaatst over de schaamte die ze ervaart als ze in het openbaar borstvoeding geeft aan haar baby. ‘Borstvoeding geven is natuurlijk, niets seksueel’, zegt de Victoria’s Angel.

Begin oktober beviel het Zuid-Afrikaanse topmodel Candice Swanepoel van zoontje Anacã. Enkele maanden en ettelijke borstvoedingsessies later moet er haar duidelijk iets van het hart. Op Instagram deelde ze een foto van haar zoontje aan de borst met daaronder een niet mis te verstane boodschap.

‘Veel vrouwen worden scheef bekeken omdat ze in het openbaar borstvoeding geven of worden zelfs uit openbare plaatsen geweerd omdat ze zo hun kinderen te eten geven’, begint Swanepoel op Instagram.

‘Mensen hebben me het gevoel gegeven dat ik me moest bedekken en me moest schamen omdat ik mijn baby voedde in het openbaar. Ik heb echter nog nooit druk gevoeld als ik topless poseer in de naam van kunst...?’, legt het model de hypocrisie uit waar ze mee af te rekenen krijgt.

‘De wereld is ongevoelig geworden voor de seksualisering van de borst en geweld op tv, waarom zou dat dan anders moeten zijn als het gaat over borstvoeding? Borstvoeding geven is natuurlijk, niet seksueel. Diegene die het verkeerd vinden om je kind in het openbaar te voeden, hebben opvoeding nodig over de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind en de voordelen van borstvoeding voor de maatschappij.’