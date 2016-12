Ophef door mannen die vertellen hoe een vagina moet ruiken

In Nederland is er heel wat ophef ontstaan over een filmpje van Lactacyd waarin het bij vier mannen peilt naar hun mening over de intieme hygiëne bij vrouwen. Die lijken daarin nogal hoge eisen te stellen. Op Twitter regende het dan ook reacties. De producent van de wasemulsies heeft het filmpje intussen offline gehaald.

'Het moet in ieder geval verzorgd zijn.' 'Het moet wel echt vers geschoren zijn.' Als we de vier heren uit het filmpje 'mannenpraat' van Lactacyd mogen geloven dan kan het daar beneden niet netjes genoeg zijn. 'Als diegene gezweet heeft, of het gewoon wat warmere dagen zijn, dan ruikt het gewoon wat minder fris. Ik denk dat dit soort producten kan helpen om het langer fris te houden', klinkt het verder.

De Volkskrant-columnist Teun van de Keuken en met hem het overgrote deel van vrouwelijk Nederland vonden dat wel een erg bizarre manier om reclame te maken voor intieme wasemulsies voor vrouwen. Zeker omdat de toon ietwat seksistisch was.

‘Fijn dat je zo meedenkt, gozer,’ schrijft Van de Keuken in zijn column. ‘Ik zou zeggen: dames, ren naar de winkel en doe wat de kerels van je verwachten. Je wilt de mannen niet teleurstellen, toch?’ Hij belde ook zelf met de fabrikant van vrouwenproducten om te weten wat hen bezielde.

‘Mannenpraat over vrouwenonderwerpen is een veelgebruikt format. Zo kunnen we onze boodschap op een leuke manier voor het voetlicht te brengen. Het is informerend en een beetje fun', klonk het. Op de vraag 'Snapt u dat vrouwen hier onzeker of boos om worden?' antwoordde de woordvoerder: 'Ik snap dat als je een video uitzendt met meningen van mannen dit polariserend kan werken.' Lactacyd heeft het filmpje in elk geval snel offline gehaald, maar heeft nog niet op de feiten gereageerd.

De column kon op heel wat bijval rekenen op Twitter. Veel vrouwen vonden de vragen van Van de Keuken goed raak en velen vragen zich überhaupt af of zoiets wel gepromoot moet worden, want het product zou overbodig zijn en het wordt enkel vrouwen aangepraat.

Reclames die gewoon angstaanjagerij zijn, pesterij en een beuk voor je eigenwaarde als vrouw. Hulde #lactacyd , ga lekker zo door. — Rosa Timmer (@rosatimmer) 12 december 2016

Lactacyd rant: oké FIRST, je mag je daar NIET wassen met zeep or whatever je jonge meiden aansmeert, met zogenaamd ph waarde van ??. Nee — Daniëlla (@heslaugh) 12 december 2016

Vragen die me bezighouden: werkt er überhaupt één vrouw bij #Lactacyd? (Of iemand met meer dan 3 hersencellen?) — HesterAssen (@HesterAssen) 13 december 2016