Je valt niet af? Misschien ligt het aan je dieet

Twee mensen kunnen exact hetzelfde (over)gewicht, gender en ras hebben, even oud zijn, deel uitmaken van dezelfde socio-economische klasse, en toch totaal anders reageren op een dieet. Een beetje voorbereiding bij het kiezen van je dieet kan je alleen maar voordeel opleveren.

Met het nieuwe jaar voor de deur zullen velen onder ons ook het voornemen om wat gewicht te verliezen vanonder het stof halen. Volgens de Amerikaanse dokter Frank Sacks, die in The New York Times zijn onderzoek uitlegt, kiest ieder van ons best een dieet dat specifiek bij ons past.

Het grootste probleem bij onderzoek naar obesitas, is dat wetenschappers het benaderen als één ziekte, terwijl er net zoals bij kanker, een veelheid aan varianten zijn. Dit verklaart waarom de behandeling van zwaarlijvigheid zo moeilijk is, en ook waarom preventie vaak faalt.

‘Als overgewicht verschillende oorzaken heeft, en verschillende vormen kan aannemen, dan is er ook een veelheid aan behandelingen nodig’, zegt Dokter Lee Kaplan, voorzitter van obesitas, metabolisme en voeding aan het Algemeen ziekenhuis van Massachusetts. En men moet onderzoeken hoeveel types van obesitas er eigenlijk zijn. Kaplan telt er voorlopig 59.

Oorzaken

Mensen met overgewicht verwijzen wel eens naar hun genen en daar zit zeker waarheid in. Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld 25 genen die bij één mutatie meteen effect hebben op de gewichtstoename van een persoon. Dergelijke geïsoleerde mutaties zijn erg zeldzaam, het is waarschijnlijker dat een groep genen muteert, waarbij elk gen afzonderlijk tot een kleine gewichtstoename leidt. ‘Onderzoekers vonden meer dan 300 gemuteerde genen. Elk gen kan zorgen voor een kleine gewichtstoename. Als je dan een groep gemuteerde genen hebt, telt het gewicht al snel op’, zegt Ruth Loos, voorzitter van genetica en obesitas bij de Icahn School of Medicine.

Medicatie

Ook sommige geneesmiddelen zorgen voor een gewichtstoename, zoals medicijnen voor diabetes of psychologische problemen, bètablokkers, steroïden, etc. Mensen die deze medicijnen nemen beseffen het effect op hun gewicht vaak niet. Daarnaast veroorzaken sommige ziektes ook gewichtstoename volgens Dokter O’Hahilly.

Daarom is het belangrijk dat wie gewicht wil verliezen eerst onderzoekt of er een duidelijke oorzaak is voor het overgewicht. Zo niet, dan stellen onderzoekers voor om verschillende maatregelen één voor één te proberen. ‘Ik kan wel 40 verschillende therapieën proberen bij een patiënt’, zegt Kaplan.

Dokter Caroline Apovian van het Boston Medical Center zegt dat de meeste mensen wel gewicht kunnen verliezen, maar moeite hebben het dan ook zo te houden. ‘Iets vinden dat werkt is voor de meesten trial and error.’

Elke obesitasspecialist zag het al gebeuren: patiënten die meermaals falen om gewicht te verliezen, of achteraf het verloren gewicht snel weer bijkomen. Volgens dit onderzoek probeerden ze gewoon het verkeerd dieet.