Nike plant marathon onder de twee uur in 2017

Een marathon lopen in minder dan twee uur, daar is voorlopig nog niemand in geslaagd. In het voorjaar van 2017 wil sportmerk Nike een gooi doen naar dat record, dankzij twee jaar voorbereiding van een team wetenschappers.

Het Amerikaanse sportmerk heeft maandag een baanbrekend plan ontvouwd om al in het voorjaar van 2017 de marathon onder de twee uur af te leggen. De Keniaanse olympische kampioen Eliud Kipchoge, de Ethiopiër Lelisa Desisa en de Eritreeër Zersenay Tadese zijn door het bedrijf aangewezen om deze topprestatie te leveren. De plaats en datum van de recordrace zijn nog niet bekend.

Nike heeft het project de naam Breaking2 gegeven. Al twee jaar lang bereidt een groep van twintig wetenschappers in het hoofdkwartier in Beaverton de recordrace voor. Het huidige wereldrecord is 2 uur 2 minuten en 57 seconden en staat op naam van de Keniaan Dennis Kimetto, die de tijd liep in 2014 in de marathon van Berlijn.

Speciaal ontworpen parcours

De marathon afleggen onder de magische grens van twee uur houdt wetenschappers al decennia bezig. Tot nog toe gingen specialisten ervan uit dat de mens pas in 2075 in staat zou zijn tot een dergelijke prestatie. Maar Nike denkt dat het met zijn wetenschappelijk onderbouwde strategie al dit voorjaar kan, wellicht op een speciaal ontworpen parcours. Het is in dat geval de vraag of de internationale atletiekfederatie IAAF het eventuele record zal erkennen.

Nike heeft Kipchoge, Desisa en Tadese uitverkoren omdat zij in de ogen van de sportkledinggigant de meeste potentie hebben. Kipchoge is momenteel de beste marathonloper van de wereld. Hij liep al een marathon in 2 uur 3 minuten en 5 seconden. Desisa is tweevoudig winnaar van de marathon van Boston en heeft een persoonlijke toptijd van 2 uur 4 minuten en 45 seconden. Tadese is houder van het wereldrecord op de halve marathon met 58 minuten en 23 seconden.