Problematisch alcoholgebruik bij Vlamingen bijna verdubbeld

De Vlaming is gezonder dan vroeger, maar toch is er nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie van een studie naar het gezondheidsgedrag van de Vlaming. Zo scoren we op het vlak van beweging, tabak, drugs en alcohol over het algemeen beter dan tien jaar geleden, maar nog te veel Vlamingen kampen met overgewicht of problematisch alcoholgebruik.

Het aantal Vlamingen dat te veel alcohol drinkt, is zelfs bijna verdubbeld tot 10 procent.

Wat het gebruik van alcohol, tabak en drugs betreft, is binnen alle leeftijdscategorieën en op nagenoeg alle vlakken een gunstige trend op te merken en zijn de beleidsdoelstellingen gehaald. Dat neemt niet weg dat er nog punten voor verbetering zijn. Zo is het aantal 15- en 16-jarigen dat het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, licht gestegen van 19 procent in 2007 naar 20 procent in 2011.

Daarnaast is er een flinke toename van het problematisch alcoholgebruik. In 2004 dronk 6 procent te veel, terwijl dat tien jaar later maar liefst 10 procent was. Opvallend is dat vooral bij mannen die negatieve trend zich fors doorzet: van 8 procent in 2004 tot 15 procent in 2013. Het problematisch alcoholgebruik is bij mannen daarmee drie keer zo groot als bij vrouwen.

Fruit en water

Binnen de categorie beweging is de trend ook overwegend gunstig. Zowat alle leeftijdsgroepen halen de aanbevelingen voor fysieke activiteit en het aantal Vlamingen dat te vaak en te lang stilzat, nam af. Daartegenover staat wel dat we nog te vaak voor een computer- of tabletscherm zitten en dat het aantal Vlamingen met overgewicht of obesitas in de lift zit.

Tot slot eten we ook gezonder. We eten veel fruit en drinken meer water, terwijl we minder ongezonde voeding eten. Op het vlak van groenten en melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten halen we de doelstellingen echter niet.