Nederland wil geen K3 of Minions meer op verpakkingen

Film- en stripfiguren zullen in de toekomst niet meer afgebeeld worden op voedingsverpakkingen gericht op kinderen in Nederland. Dat laat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) weten aan de Tweede Kamer.

Nederland wil de verpakkingen van ongezonde producten drastisch veranderen. Film- en stripfiguren, die veelvuldig verschijnen op de dozen van koekjes of snoep, zullen in de toekomst verboden worden. Staatssecretaris Van Rijn schrijft in zijn brief dat de regelgeving in de loop van 2017 moet worden ingevoerd.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) wil in de eerste plaats de zelfregulatie aanscherpen. Op producten gericht voor kinderen onder de zeven jaar en op ongezonde levensmiddelen voor kinderen tussen de zeven en dertien jaar mogen geen idolen van kinderen meer staan. K3-artikelen, Minions-koeken of Frozen-dessertjes verdwijnen dus uit de rekken.

Verleidelijke reclame

Volgens de FNLI hebben de producten met kinderidolen namelijk iets gemeen: ze delen niet alleen de opvallende kleuren en vrolijke poppetjes, ze zijn ook ongezond (ze bevatten veel suiker, zout of verzadigd vet). De nieuwe wet moet er voor zorgen dat kinderen niet steeds geconfronteerd worden met verleidelijke reclame.

Eerder beslisten verschillende ketens al om de ongezonde huismerkproducten, gericht op kinderen, te wijzigen. Zo focust supermarktketen Albert Heijn zich met haar nieuwste actie op de gezondheid van kinderen. De winkel zal enkel nog tekeningen van striphelden en cartoons op verpakkingen van gezonde producten plaatsen. Op die manier zouden ongezonde producten minder aantrekkelijk worden.