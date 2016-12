Scheiden kan zes jaar van je leven kosten

Scheiden doet niet alleen lijden, maar verlaagt blijkbaar ook de levensverwachting. Bij een overlijden op latere leeftijd (ouder dan 60) wordt een Vlaamse man gemiddeld 80,3 jaar. Maar er zijn grote verschillen naargelang de burgerlijke staat. Zo wordt een weduwnaar gemiddeld 85,9 jaar terwijl een gescheiden man gemiddeld amper 73,3 jaar wordt. Ook bij vrouwen is het verschil groot.

Wanneer je bij overlijdens op latere leeftijd (vanaf 60 jaar) kijkt naar de burgerlijke staat en het geslacht van de overledene, blijken er opvallende verschillen, zo blijkt uit onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse regering.

Voor mannen ligt de gemiddelde leeftijd bij een overlijden op latere leeftijd op 80,3 jaar. Dat is ruim vier jaar lager dan bij vrouwen (84,6 jaar). Onder de mannen bereiken weduwnaars de hoogste gemiddelde leeftijd bij overlijden (85,9 jaar). Dat is ruim 12 jaar meer dan gescheiden mannen die met gemiddeld 73,3 jaar het vroegst sterven.

Ook het verschil tussen gehuwde en gescheiden mannen is groot, namelijk 5,8 jaar. En ongehuwde mannen sterven gemiddeld 1,7 jaar vroeger dan gehuwde mannen.

Onder vrouwen bereiken weduwes gemiddeld genomen de hoogste leeftijd bij overlijden (87,7 jaar). Het verschil tussen de gemiddelde leeftijd bij overlijden van gehuwde en gescheiden vrouwen is bij vrouwen kleiner (1,2 jaar) dan bij mannen. Ongehuwde vrouwen bereiken ook een hoge gemiddelde leeftijd bij overlijden (85,3 jaar).

Uit de cijfers blijkt ook dat het toenemend aantal echtscheidingen zich toont in de cijfers voor de 60-plussers. In 2015 was in het Vlaams gewest bijna 1 op de 10 (9,5 procent) van de 60-plussers uit de echt gescheiden. In Wallonië (13,8 procent) en Brussel (17,2 procent) liggen de cijfers nog een stuk hoger.

Door de toename van het aantal ouderen met echtscheidingservaring en de vaststelling dat gescheiden ouderen vroeger overlijden kan er volgens de studie een daling komen van de levensverwachting van de totale bevolking.

(belga)