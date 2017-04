POLLENKALENDER. Wapen uzelf tegen hooikoorts

Het pollenseizoen is nog niet begonnen, maar met dit mooie weer is het slechts een kwestie van tijd vooraleer hooikoortspatiënten geteisterd worden door jeukende ogen en niesbuien. Een pollenkalender en enkele nuttige tips wapenen u alvast tegen wat komen gaat.

‘Laat me één ding duidelijk stellen: het pollenseizoen is nog niet begonnen’, zegt Marijke Hendrickx van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). ‘Ik weet niet waar die misinformatie vandaan komt, maar we zitten zeker nog niet in het seizoen van de berkenpollen, waar het overgrote deel van de hooikoortspatiënten overgevoelig voor is. De els en de hazelaar hebben inderdaad de kritische drempel overschreden, maar daar zijn zeer weinig mensen allergisch voor.’

Die kritische drempel waarvan we collectief beginnen te snotteren, ligt op 50 grassenstuifmeelkorrels per kubieke meter. Dat naar de apotheek hollen voor het eerste beste middeltje geen goed idee is, blijkt uit de complexe allergieën die verschillende hooikoortslijders hebben.

‘Het is erg belangrijk dat je weet voor welke pollen je allergisch bent’, zegt Hendrickx. ‘Als je de pollenkalender dan volgt, weet je na verloop van tijd wanneer je voorzorgsmaatregelen moet nemen. Op onze website geven we ook dagelijks informatie over het aantal korrels per kubieke meter in verschillende meetstations.’

Komt het pollenseizoen van uw gevreesde boom- of grassoort eraan? Deze tips van het WIV kunnen hooikoortsklachten beperken:

vermijd inspanningen en activiteiten in openlucht

verlucht uw woning ’s nachts, wanneer de pollenconcentraties minder hoog zijn

houd vensters in de auto dicht

draag een (zonne)bril tijdens het fietsen of lopen

droog de was niet buiten

gebruik papieren zakdoeken (in uw stoffen zakdoek blijven pollen hangen)

was uw haar voor het slapengaan om stuifmeelkorrels te verwijderen

maai het gras niet en kom niet in de buurt van plaatsen waar dat gebeurt

vermijd groenten of fruit die uw klachten verergeren

Dat laatste punt over voeding klinkt bijzonder gek, geeft Hendrickx toe. ‘Maar er bestaat effectief zoiets als een kruisallergie. Dat betekent dat je - weliswaar vaak in mindere mate - allergisch bent aan een voedingsmiddel én aan een bepaald soort pollen. Tijdens het pollenseizoen kan je zo gevoeliger worden voor appels, peterselie of abrikozen.’