'Wit is de meest onpraktische kleur die er is'

Juwelenontwerpster Christa Reniers is, na een strijd over het gebruik van haar naam, terug. Ze wil zich opnieuw focussen op wat haar in de jaren 2000 succesvol maakte: zilveren sieraden aan aanvaardbare prijzen. Haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Enkele zwarte wikkelkleedjes van Filippa K. Ik koop enkel stukken in jersey. Als er ergens geen stretch in zit, doe ik het niet aan en blijft het in de kast hangen.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Een knielange, zwarte wollen cardigan met zipper van Martin Margiela. De lange ritssluiting is in tien jaar zeker al twee keer vervangen.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een jas van Ann Demeulemeester. Gekocht eind jaren 80 tijdens een prototypeverkoop in het atelier van Ann Demeulemeester. Het was bovenaan zwart, onderaan blauw. Het blauwe gedeelte onderaan zat na een tijdje vol gaten, met dank aan mijn poezen.'

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Vooral zwart, op de tweede plaats blauw. Het probleem met al dat zwart is dat ik dikwijls een bepaald kledingstuk moeilijk terugvind in de kast.’

De meest waardevolle stijltip?

‘Ik geloof niet dat ik ooit een stijltip heb gekregen van iemand. Ik zou toch niet luisteren, ik doe mijn eigen ding.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘De Franse Michèle Lamy, partner en muze van de Amerikaanse ontwerper Rick Owens, vind ik er wel altijd interessant uitzien.’

Wat is je grootste modeblunder?

'Een permanent op mijn achttiende. Ik griezel nog steeds als ik foto's van toen terugzie.'

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Ik weet dat ik altijd wel iets naar mijn zin zal vinden bij Ann Demeulemeester, Martin Margiela en Rick Owens. Mocht ik er het budget voor hebben. Zij maken geen creaties zoals je er dertien in een dozijn vindt.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Ik ga bijzonder graag naar de vele tweedehandswinkels in Brussel, zoals Think Twice en Episode. Altijd verrassend.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘In iets wit. Het is de meest onpraktische kleur die er is. Wit is onmiddellijk vuil en verkleurt snel.’