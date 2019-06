'Mijn grootste modeblunder? Die moet nog komen'

Lieve Gerrits werkt al meer dan twintig jaar als stiliste, consultant en castingdirecteur. Ook dit jaar neemt ze de casting en choreografie van het eindejaarsdefilé van de Antwerpse Modeacademie voor haar rekening. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een zomerjurkje van Céline, eentje met veel kleur.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Een lederen jas van Martin Margiela uit 1998. De collectie bestond uit tweedimensionale kledingstukken die perfect plat zouden liggen als ze niet op een driedimensionaal lichaam worden gedragen.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een badpak met zwart-witte bloemen van Kenzo, gekocht met mijn eerste centjes, verdiend tijdens een vakantiejob. Het badpak kostte een half loon, maar ik heb het jaren gedragen.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Zwart. Ik heb me door de jaren heen een soort uniform aangemeten dat makkelijk te combineren is. Bovendien wordt backstage steeds zwart gedragen, dus zwart is goed vertegenwoordigd in mijn kledingkast.’

De meest waardevolle stijltip?

‘Niemand heeft me ooit stijltips gegeven. Waarschijnlijk durven ze niet. Ik doe gewoon mijn ding. Mijn belangrijkste tip: draag gewoon waar je zin in hebt. Who cares what others think.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Sinds kinds af aan ben ik fan van Madonna, Kajagoogoo (een Britse popgroep uit de jaren tachtig, red.) en Sade. Deze artiesten hadden – en hebben – hun eigen stijl. Het totaalplaatje klopt; hun kleding, haar en make-up. Fantastisch als het allemaal samenkomt.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Die moet nog komen.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Ik heb een lange lijst. Ik zal het bij mijn favoriete Belgen houden: Dries van Noten, voor zijn kleurencombinaties, Martin Margiela voor zijn artistieke feel, en Veronique Leroy voor haar sexiness.'

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Tem-Plate te Lissabon. Je hebt er het gevoel dat je in een galerie rondloopt, niet in een boetiek. Een futuristische conceptstore. Buiten de mooie setting is ook de uitstekende selectie van designers het vermelden waard.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

'In een jumpsuit. Daar heb ik niet de juiste lichaamsbouw voor. Ik ben er te klein voor, de verhoudingen kloppen nooit.'