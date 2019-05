Clarissa Labin deed jarenlang ervaring op als ontwerpster bij Christian Dior en H&M en is nu 'head of design' bij Edited, het Duitse merk dat seizoensgebonden must-haves en statement pieces aanbiedt. De stijlgeheimen van Labin.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een vintage leren jasje in een mooi, afgewassen geel.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Ik kan niet zonder heel wat van mijn knitwear. Wat ik zeker nooit wegdoe is een beige, oversized kasjmieren rolkraagtrui van Céline.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Schoenen van Dior, uit de periode toen ik voor het Franse modehuis werkte, in 2001. John Galliano was er toen creatief directeur, dus ze zijn gedurfd en kleurrijk. Ze zijn zo speciaal dat ik ze nooit zal weggooien, ook al draag ik ze zelden.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Excentrieke kleuren zoals lila en oranje, gecombineerd met natuurijke tinten van wit en beige.’

De meest waardevolle stijltip?

‘Je hebt geen merken nodig om je zelfzeker te voelen. Creëer je persoonlijke look door oud en nieuw, dure stuks en koopjes te combineren. Een tip van mijn moeder die ik meekreeg als tiener.'

Wat is je grootste modeblunder?

‘Super chunky schoenen. Daar heb ik te grote voeten voor.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Phoebe Philo voor Céline. Haar werk voor Céline was altijd vrijmoedig, draagbaar en tijdloos. Het was het enige merk waar ik me honderd procent mee kon identificeren.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘The Store in Berlijn. Een boetiek die zowel kunst, lifestyle, gastronomie en mode verenigt. Ze hebben een interessante selectie van modelabels en juwelen.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Skinny broeken met een lage taille zullen waarschijnlijk nooit een plekje in mijn garderobe krijgen.’