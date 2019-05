Drie aanraders voor wie van beauty houdt

Een inspirerend wellnessboek en twee nieuwe shopadresjes: beautyfans mogen deze drie highlights van het beautynieuws niet missen.

De e-store BLOS werd 2,5 jaar geleden gelanceerd door Kim Maes, visagiste en beautykenner. Nu is het tijd voor de volgende grote stap: de eerste Blos-shop opende de deuren in het hartje van Hasselt. Sinds de e-store lancering in 2016 heeft Maes haar vaste cliënteel opgebouwd met een zorgvuldige selectie van verzorgingsproducten, make-up, bijzondere geuren en huisspullen. Bij elk product krijgen klanten haar persoonlijke ervaring en kennis er gratis bij.

Het moment is gekomen om nog persoonlijker te werk te gaan. In de shop kunnen alle producten worden gezien, gevoeld, geroken en getest met Maes aan je zijde. Naast Blos-‘klassiekers’ zoals Susanne Kaufmann, Verso Skincare, ILIA en Grown Alchemist vullen ook nieuwkomers als Willow, Nomige en Zeeplokaal de beautyrekken aan.

‘Slechts een klein percentage van de mensen maakt zijn goede voornemens waar’, zegt Goedele Leyssen. ‘Ik heb DE WELLNESS FORMULE geschreven met de intentie om mensen te helpen hun goede voornemens om gezonder te gaan leven waar te make. Of om hen te helpen begrijpen waarom het hen niet lukt om ze waar te maken.’ In haar vierde boek toont Leyssen hoe je goede voornemens om kunt zetten in krachtige rituelen voor een positieve mindset.

Leyssen koppelt drie workshops aan het boek. Er is een korte workshop - inclusief brunch - op 30 mei in Gent, een workshop op zaterdag 15 juni in Mechelen en eentje in Gent op 23 juni. Meer info vind je terug op haar website.

Enkele weken geleden lanceerde online retailer ZALANDO hun nieuwe online beautygamma. Vanaf nu kan je naast kleding, schoenen en accessoires ook make-up en skincare kopen op de webshop. Een logische stap zegt Pamela Wade-Lehman, head of beauty bij Zalando.

‘Met het beautyassortiment wordt het voor onze klanten makkelijk om een totaallook – kleding, accessoires, schoenen en cosmetica – efficiënt en in één keer te bestellen. Het is de bedoeling om beautyproducten naadloos mee te nemen in ieders shoppingervaring. We zien ook dat hier vraag naar is. Zestig procent van onze beautyklanten bestellen ook kleding wanneer ze aan het winkelen zijn.’

Het assortiment van Zalando Beauty omvat meer dan 6.500 producten van meer dan 200 merken. Je vindt er een mix van internationale merken, opmerkelijke nichemerken, innovatieve huidverzorgingsproducten, nieuwe make-up hebbedingen en verzorgingsproducten voor mannen.