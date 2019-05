'Koop één duurder stuk in plaats van tien goedkopere twijfelgevallen'

Ontwerpster Laurence Leenaert woont en werkt in Marrakech. Ze richtte er in 2013 LRNCE op, een lifestylemerk van handgemaakte keramiek, textiel en schilderijen. Binnenkort verkoopt Bellerose als eerste Belgische winkel haar producten. Dit zijn haar stijltips.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Sandalen van Marni, heel comfortabel en mooi.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Mijn collectie kimono’s die ik sinds lange tijd verzamel. Vooral jassen wil ik nooit weggooien. Een jas is voor mij het belangrijkste kledingstuk.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Tijdens mijn studies aan de Antwerpse Modeacademie kocht ik schoenen van de Deense designer Henrik Vibskov, in de legendarische Antwerpse boetiek RA 13. Ik draag ze nog altijd.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Vooral nude en aardetinten. Maar ik hou van kleuren, vooral de juiste kleurencombinaties zijn belangrijk.'

De meest waardevolle stijltip?

‘Koop één duurder, kwalitatief kledingstuk in plaats van tien goedkopere twijfelgevallen.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘De Amerikaanse actrice Chloë Sevigny. Ze heeft een niet-typische stijl die persoonlijk aanvoelt, is creatief en blijft ver weg van wat de massa draagt. Ik zou ook wel de kleerkast van Solange willen hebben.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Ik heb er veel. Het eerste dat in me opkomt, is een verschrikkelijke haarcoupe in piekjes en een harembroek.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Ik ben sinds lange tijd fan van Marni, maar hou ook van jongere merken zoals Rachel Comey, Rejina Pyo en Sunnei. Sunnei is visueel heel sterk en niet te serieus, hun werk is heel vrolijk. Rejina Pyo en Rachel Comey zijn fris, vernieuwend en vrouwelijk op de juiste manier, zonder teveel bloot.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘We hebben een tailleur die fulltime voor LRNCE werkt. Ik maak stiekem gebruik van zijn talenten, hij ontwerpt ook stuks voor mij. Als ik in Parijs ben, ga ik graag langs bij Merci, in Berlijn bij Voostore. Voostore heeft een unieke en gedurfde selectie. Merci is altijd up-to-date en combineert mode met decoratie.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Een topje met spaghettibandjes. Dat past helemaal niet bij me.’