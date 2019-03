'Je zal me nooit tegenkomen in een een trainingsbroek of in een t-shirt'

Frederique Mercken is eigenaar van de luxemannenmodezaken Mercken in Antwerpen en Hasselt en drie Ermenegildo Zegnawinkels in België. Hij vertelt over zijn stijlblunders en voorliefde voor Italiaanse mode.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘De Open Walk slip-on schoenen van het Italiaanse merk Loro Piana. De meest comfortabele schoenen die ik ooit gehad heb.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Er zijn twee stukken waar ik geen afscheid van kan nemen: een donkerbruine lederen blouson van Gucci die ik al 10 jaar heb, en een opvallende zijden broek, ook van Gucci. Wanneer ik de stuks zie, brengen ze veel herinneringen naar boven van mijn studententijd en vakanties met vrienden. Ik wil ze niet per se nog aandoen maar de emotionele waarde is enorm.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Mijn eerste designerstuk was een jeans van Armani. Ik was 14 en de broek was destijds het enige kledingstuk uit onze zaak dat me paste.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Voornamelijk beige en blauw. Klassieke tinten die makkelijk te combineren zijn.’

De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘Ik draag graag luxueuze kledij op een nonchalante en relaxte manier, een beetje in de stijl van Loro Piana. Maar als ik een pak aantrek, zorg ik er wel voor dat het tot in de puntjes af is.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Ik heb niet echt een stijlicoon, maar als ik er dan toch één moet kiezen, dan is het mijn vader, Frank Mercken. Hij is altijd perfect gekleed en heeft zijn eigen stijl: altijd in een blauw pak, hemd en das.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Bij de redelijk opvallende geprinte zijden broek van Gucci, kocht ik ook het bijhorende jasje. Elke keer ik het voor de spiegel aantrok vond ik het wat te veel van het goede en een beetje over the top. Ik heb het jasje uiteindelijk nooit gedragen.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Alessandro Sartori, de voormalige artistiek directeur van Berluti en nu artistiek directeur van Ermenegildo Zegna. Ik heb hem al ontmoet, en hij is niet enkel een bijzonder groot talent, maar ook een aangename en bescheiden man.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Uiteraard zijn de Mercken - en Zegnawinkels mijn favoriete kledingwinkels omdat ik me er met hart en ziel mee bezig houd en er ook graag ben. Als ik in Milaan ben ga ik graag eens binnen bij het luxewarenhuis Excelsior in het centrum of bij de multi-brand boetiek Antonia in de Brerawijk.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Je zal me nooit in het straatbeeld tegenkomen in een jogging of trainingsbroek of in een t-shirt. Als ik al een jogging zou dragen is het enkel thuis en een t-shirt draag ik enkel om te slapen.’