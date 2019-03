'Ik heb lak aan wat anderen denken over mijn stijl'

Bab Buelens is gekend van de VTM-reeks Familie en maakt binnenkort haar speelfilmdebuut in de vierde FC De Kampioenenfilm. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een oversized lange zwarte pufferjas. Ik ben een jassenfreak en heb veel coole stuks maar dit is de eerste mooie jas waar ik het nooit koud in heb. Ik koos hem met opzet drie maten groter dan mijn normale maat. Voor een ultra oversized look maar ook omdat ik voor mijn werk vaak buitenopnames heb. En dan kan de jas gewoon over mijn setkleren. Handig en modieus.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Ik heb veel kledingstukken die ik nooit zou kunnen weggooien. Ik heb het geluk dat mijn mama al lang in de modewereld werkt en elk jaar enkele zorgvuldig voor mij bewaarde stuks bovenhaalt. Mijn oma maakte vroeger zelf ontworpen kleren en het toeval treft dat ik dezelfde maat heb. Dat zijn stuks die ik nooit zou kunnen weggooien en hopelijk ooit kan doorsluizen naar mijn eigen kinderen.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Dat was een grote miskoop: een lichtroze lange blazer van Dries Van Noten met epauletten. Gekocht tijdens mijn eerste bezoek aan een sample sale vijf jaar geleden. Ik was verblind door al dat moois, maar de blazer was het enige stuk in mijn maat. Maar ik heb hem dus nooit gedragen. Twee jaar geleden heb ik hem voor een prijsje aan een vriend verkocht, om plaats te maken voor nieuw moois.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Zwart. Mijn ouders droegen toen ik jong was skinny zwarte jeans en perfecto’s met boots. Toen ik nog op school zat en met een rockband startte heb ik die lijn doorgetrokken en niet meer losgelaten. Zwart is klassevol maar ook trashy en grungy.’

De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘Ik heb er veel meegekregen van mijn mama en mijn grootmoeder. Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat je je moet kleden zoals jij zelf wilt. Ik ben zo gelukkig als ik naar buiten kan gaan in iets waar ik me goed in voel. Toen ik in Leuven op kot zat, durfde ik niet met alles wat ik graag zag naar buiten. Ik werd vaak aangestaard als ik iets speciaals droeg. Nu heb ik lak aan wat anderen denken over mijn stijl.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Een mix van Sarah Jessica Parker in Sex and the city en Rihanna.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Ik heb rond mijn vijftiende een korte maar krachtige geitenwollensokken-periode gehad, inclusief dreadlocks en veren in mijn haar. Ik kon mij nogal stevig smijten in één stijl. Dan was het alles of niets. Zo ben ik ook door een emo - en tectonik-periode gegaan.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Ik ben fan van wat de Amerikaanse designer Virgil Abloh doet bij Louis Vuitton. Demna Gvasalia van Vetements, ook creatief directeur bij Balenciaga, staat ook bovenaan mijn lijstje. Maar ik hou ook van Yves Saint Laurent en Dior. En iets minder gekend: de kunstwerkjes van Rachel Motteram en Jameen Zalfen van Dyspnea.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Ik shop vooral online aangezien ik geen tijd heb tijdens de gangbare openingsuren. Ik schuim het internet af voor leuke vondsten maar ik maak me het vaakst schuldig aan shoppen bij Asos. Tijdens de solden zoek ik op Farfetch naar goedkope designerstuks.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Een driekwartbroek. Maar, je weet nooit wat de toekomst brengt.’