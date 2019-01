Journaliste, fotografe en blogster Elisabeth Ouni viert dit jaar de tiende verjaardag van 'A polaroid story', een platform waar ze foto's gemaakt met een polaroidcamera deelt, naast persoonlijke verhalen en interviews met muzikanten in de urban muziek. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een velouren salopet in camoprint van Topshop en een beige kasjmieren rolkraagtrui van Cos.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Mijn military trenchcoat van Dries Van Noten. Het is de ultieme trenchcoat die zowel subtiel en elegant als indrukwekkend overkomt. Ik heb het stuk al vijf jaar.'

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een vintage handtas van MCM en laarzen van A.F. Vandevorst.

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Zwart, want less is more. Goud is mijn edelmetaal bij voorkeur en groen is een kleur waar ik al heel mijn leven naar grijp. Het is de kleur van mijn ogen en het is de kleur van het hartchakra. Groen is de chakra die de onderste drie chakra's verbindt met de drie bovenste.'

De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘I’m not into fashion, I’m into style. Ik hoorde deze uitspraak tijdens een interview met de Nederlandse stilist Lee Stuart voor APS. De quote is altijd blijven plakken. Het gaat niet om wát je draagt, maar om hóe je het draagt.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Ik heb geen stijlicoon maar ik hou van de rode loper-looks van Jennifer Lopez, Tracie Ellis Ross, Monica Belucci, Vanessa Paradis en Cate Blanchett. Ze stralen allemaal een enorme vrouwelijke kracht uit. De kledingstijl van deze vrouwen zijn een verlenging van hun persoonlijkheid. Grappig en extravagant zoals Traci Ellis Ross en sensueel en luxueus zoals Jennifer Lopez.'

Wat is je grootste modeblunder?

‘Ik draag nooit meer low waist skinny jeans. Die zijn me net iets te nineties.’

Wie is je favoriete ontwerper?

'Had ik een groter budget dan lagen er meer stuks van Dries Van Noten en Versace in mijn kleerkast. Van Noten omdat het tijdloze, elegante stukken zijn in mooie materialen. De vintagelooks van Versace omdat ze een bepaalde vergane glamour uitstralen.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Ik verzamel lederwaren van het merk MCM dus een winkel van MCM is voor mij steeds een klein beetje hemel op aarde.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘Met de Triple S sneakers van Balenciaga. Een dure rip-off van een eenvoudige sneaker. 795 euro betalen voor een rip-off doet me denken aan mijn favoriete sprookje van Hans Christian Andersen, De nieuwe kleren van de keizer.