Haar jobs zijn even eclectisch als haar kledingstijl. Hinda Bluekens is videoreporter, presentatrice, journaliste, muzikante en ambassadrice van het populaire schoenenlabel Buffalo London. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een body uit de tweedehandswinkel Think Twice, met een glanzende, koperkleurige achterkant. Lekker elastisch, ideaal om in te dansen.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Een Afrikaans-getinte peplum, met pofmouwen en volledig gesteven, in waxstof. Ik droeg hem ooit in de videoclip What is it van Magnus. Toen ik onlangs moest dansen tijdens hun laatste optreden vroeg frontman Tom Barman om hem nog eens aan te doen. De blouse past mij perfect. Ik vond het stuk in een tweedehandswinkel letterlijk een uur voor we de clip opnamen.'

Wat was je eerste designerstuk?

‘Een tweedehandstrui in perfecte staat van Dries Van Noten. Ik kocht hem op een rommelmarkt. Helaas liet ik er mijn strijkijzer te lang opstaan. Maar ik krijg het niet over mijn hart om hem weg te doen.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Het is een mix van kleuren in mijn dressing.’

De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘Ik heb er een paar verzameld die ik in mijn achterhoofd houd als ik iets wil kopen. Mijn vriendinnen hebben de beste tips. Zoals: het moet niet strak zijn, het moet passen. Lelijk kan ook mooi worden als het grappig is. Kleding moet fun zijn. Zwart is altijd goed. Beter één goed stuk in een kwalitatieve stof dan drie goedkope stukken die nu in zijn maar morgen uit. Combinatie is key.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘De zangeressen Erykah Badu en Janelle Monae, Marie Daulne van Zap Mama en de actrices Tracee Ellis Ross en Zendaya. Deze vrouwen zijn in de eerste plaats inspirerend om wie ze zijn en wat ze doen. Ze experimenteren met vormen en kleuren maar ze blijven altijd classy en worden nooit vulgair. De kleren nemen hun persoonlijkheid niet over, de outfits die zij dragen benadrukken wie zij zijn.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Een oversizede, vormeloze trui die mij twintig kilo dikker maakte. Of een legging met een leren uitstraling maar overduidelijk plastiek was.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Wat Mara Hoffman maakt, vind ik mooi, vooral haar badpakken. Ik volg haar op Instagram. Lrnce volg ik ook, een Belgische designer die in Marokko woont en werkt.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Ik woon vlakbij vier tweedehandswinkels. Ik vind het fijn om er regelmatig binnen te springen. Leuk maar tijdrovend en op de duur toch gevaarlijk voor de portemonnee.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘In een bermuda. Het woord alleen al. En in een witte outfit. Er is niets mis met die kleur maar ik slaag er nooit in om hem een volledig uur wit te houden.’