Tijdens haar opleiding tot holistisch nutritionist ontdekte Goedele Leyssen het verband tussen eten en haar emoties. Ze leerde hoe je met voeding je humeur en emoties kan beïnvloeden. In haar derde boek 'Mood Food' vertelt Leyssen haar verhaal en deelt ze haar kennis en inzichten. Je komt te weten wat je kunt eten om je beter te voelen. Vier tips om mee aan de slag te gaan.

Regel 1: drop je fanatisme

'Nadat ik vijf jaar lang strikt vegetarisch had gegeten, ben ik nu vegetariër af. In het begin voelde ik me daar schuldig over, want yogi’s eten gewoonlijk vegetarisch, maar daar heb ik me overheen gezet. Ik eet nog steeds geen vlees, maar wel af en toe een stukje vis en mijn lichaam is daar erg blij mee. Ook al voel je je nog zo aangetrokken tot de ideologie van een bepaalde eetstijl, laat het nooit zover komen dat het een extra bron van stress voor je wordt omdat je de regels tot op de letter wilt volgen.'

'Vertrouw op wat je lichaam je vertelt, niet op wat iemand anders je vertelt. Je hoort energie te krijgen van wat je eet. Sijpelt je energie weg, dan is er iets mis. Het is best mogelijk dat je lichaam een hele tijd gelukkig is met een bepaalde manier van eten en dan ineens niet meer. Je lichaam verandert ook bijvoorbeeld tijdens de menopauze of een zwangerschap. Wees flexibel genoeg om mee te veranderen.'

Regel 2: je moet het wel lekker vinden

'Als je bepaalde dingen gaat eten "omdat ze gezond zijn" maar je je daardoor ongelukkig of gefrustreerd voelt, dan is dat voedingsmiddel – hoe voedzaam het ook is – niet goed voor je. Aarzel niet om de recepten zodanig te personaliseren dat niet alleen je lichaam er blij mee is, maar ook je smaakpapillen.'

Regel 3: zoek cheerleaders

'Wil je op een andere manier gaan eten en gezonder gaan leven, zorg er dan voor dat je wat supporters achter de hand hebt. Sociale controle helpt. Wanneer je over je gezonde eetplannen praat met iemand die je dagelijks ziet, dan ben je minder geneigd om voor de ogen van die persoon te bezwijken voor een doos Melo-cakes. Zoek naar een buddy die net zo gemotiveerd is als jij om de dingen op een andere manier aan te pakken.'

Regel 4: ga voor nieuwe gezonde gewoontes

'De beloning voor een gezondere levensstijl is groot, want door gezonder te koken, te eten en te leven, timmer je aan stevige funderingen voor een stabiel humeur en een constant (hoog) energiepeil. Daardoor wordt the sky the limit en kun je volledig voor je dromen gaan. De vraag is: hoe pak je dat het beste aan? Het antwoord is: gewoonte na gewoonte, want iedereen is het resultaat van zijn gewoontes. Door je gewoontes te veranderen kun je dus ook jezelf veranderen.'

Goedele Leyssen, Mood Food, 24,99 euro, uitgegeven bij Manteau.